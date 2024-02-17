黃色小鴨睽違10年再度重返高雄愛河灣，年節期間颳起一陣「小鴨旋風」，截至2月中旬已突破600萬參觀人次，因此，觀光局宣布推出「期間限定」愛河灣24小時4K即時影像，讓民眾在線上也能欣賞小鴨。此外，壽山動物園推出優惠活動，即日起至2月25日遊客只要出示「與黃色小鴨的合照」就能免費入園。

觀光局表示，黃色小鴨於愛河灣「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展出，截至2月中旬，參觀人次已突破600萬，觀光局於情人節安排動態遊港活動，不僅現場吸引超過10萬名民眾一睹小鴨悠遊高雄港灣，官方社群平台也累積30萬名觀眾觀看小鴨遊港秀恩愛。

觀光局指出，為了吸引更多國內外遊客親身前往探索高雄之美，觀光局「高雄旅遊網」YouTube頻道，即日起到2月25日，推出期間限定觀賞愛河灣絕佳視角24小時4K即時影像，透過高畫質影像，民眾可以零距離欣賞愛河灣的迷人景緻，以及沉浸於黃色小鴨的可愛療癒感之中。

為舒緩民眾年後開工補班的厭世情緒，壽山動物園自即日起至2月25日推出「憑與黃色小鴨合照」入園免費活動。高市府觀光局長高閔琳指出，壽山動物園地理位置佳，適合踏青、親子出遊且兼具教育意義，截至2月16日，壽山動物園開春已超過20萬參觀人次，歡迎親子利用假期來動物園遊玩。