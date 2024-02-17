新竹縣警察局為衝刺警政服務APP下載量，結合反詐宣導，與在地可麗餅商家合作，舉辦識詐宣導活動，只要下載警政服務APP，就能免費獲得反詐可麗餅。

近年來，隨著科技的進步與社會的變遷，詐騙手法推陳出新，財損金額也屢創新高，新竹縣警察局以活潑易懂的方式向民眾講解各類詐騙手法，包含假投資、解除分期付款等高發詐欺手法。

如何破解詐騙手法？新竹縣警局提醒因應之道，同時推廣具有「視訊報案」、「入山申請」、「測速照相執法點」、「違規拖吊」、「高風險賣場」等近40種服務功能的警政服務APP，只要安裝就能獲得最安心、最即時的協助。

竹縣警察局長宣介慈呼籲大家，詐騙手法層出不窮，手法也不斷翻新，民眾應隨時保有警覺之心，謹慎求證，切勿輕信來路不明之投資管道，也不點擊不明的網址及簡訊，如接獲可疑電話、訊息等，可撥打165反詐騙專線，或使用警政服務APP進行查詢。