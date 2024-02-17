南韓女星具惠善因演出韓版《流星花園》「杉菜」一角爆紅，不過近年來她先是因健康問題暫停演藝工作，之後與男星安宰賢離婚，便鮮少出現在大眾面前；而去年底她曾在社群曬出學士服照表示自己即將畢業，如今她開心宣布這個月她將以優異成績從成均館大學畢業。

具惠善14日在IG宣布自己即將在這個月23日畢業「終於結束漫長旅程，23日就要畢業了。 達成了最優等榮譽（Summa Cum Laude）畢業目標，真的很開心。 不會忘記成均館大學的同學和教授們的恩惠，讓我能夠在誠實的時間裡獲得一個個小成就... 感恩！」，而她也附上在學成績單及校方通知獲得「2024年冬季最優等畢業獎」的簡訊，當中可見具惠善平均獲得了4.27分（滿分4.5），全學年百分比97.7，成績相當優異。

據悉，具惠善原先於首爾藝術大學就讀放送演藝系，之後因進入演藝圈退學，直到2011年通過成均館大學保送生考試進入影像學系，回歸校園，不過她中途因工作及婚姻問題再度休學，直到與安宰賢離婚後才又復學，如今時隔13年終於宣告畢業。