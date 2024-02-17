台中市烏日區郭姓婦人，因假投資遭詐40萬元，為了取回損失積蓄，誤信假律師說詞，不旦陷入愛情陷阱，又被詐騙損失50萬元。（警方提供／王煌忠台中傳真）

詐騙手法不斷更新，利用臉書投放大量廣告，宣稱駭客集團或是公益法律援助機構，可以協助遭詐騙的民眾追回款項，讓被害人陷入二度詐騙圈套，台中市就有1名郭姓婦人，誤信假投資遭詐40萬元，看到臉書投放廣告聯繫自稱「公益法律援助機構」，又陸續轉交價值50萬元虛擬幣及10萬現金，損失慘重。

台中市刑大表示，二次詐騙的手法及話術，是詐騙集團在臉書等網路社群投放大量廣告，鎖定曾受騙被害人，宣稱先前遭騙取款項可利用「黑客技術」或是「法律訴訟」等方法免費追回款項，等被害人主動上門聯絡，一旦確認被害人還有剩餘的財產，便要求被害人預付保證金或是假扣押金額，以利協助追回款項。

台中市烏日區1名從事餐飲服務工作的50歲郭姓單身婦人，因假投資案件遭詐騙40萬元，報案後仍未追回款項，遂透過網路搜尋「如何追回詐騙金額」，看到臉書投放的廣告後主動聯繫對方，對方自稱「公益法律援助機構」，擁有「高級IT部門」，可利用駭客技術幫忙駭進詐騙集團的系統，將詐騙金額轉回其帳戶內。

郭婦不疑有他，一步一步配合對方的指示，陸續匯款價值50萬的USTD虛擬幣及10萬元現金當作保證金，還中了對方的美男計，以為遇到了網路真愛，最後失財，「阿娜答」也音訊全無，才知道遇到二度詐騙。

台中市警局統計，2023年1月至12月，受理假投資手法的詐騙案件達856件，損失金額1億6138多萬元，提醒民眾若不慎遭詐騙時可至警察機關報案及諮詢，千萬別輕信網路上的不實資訊，免得遭到二次受騙，也可直接撥打110或165專線進行查證，避免遭到詐騙而造成財產損失。