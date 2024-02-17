姜勳（左起）、金鍾國、車太鉉、洪京民、洪景仁、張赫，一同到物流系統不發達的蒙古草原送快遞。（中天綜合台提供）

車太鉉（左起）、金鍾國、張赫是出名的好友。（中天綜合台提供）

張赫備了兩箱成人尿布到蒙古，只為了騎馬時能減少屁股與馬背撞擊。（中天綜合台提供）

因應龍年，中天綜合台明（18）日起每週日晚間8點開播韓國「龍年兄弟」金鍾國、車太鉉、張赫、洪京民、洪景仁等同齡摯友帶著小15歲的姜勳，一同到蒙古拍攝的實境秀《快遞在蒙古蒙古》。一群大男人為了在幅員遼闊的蒙古送快遞，展開長達2千公里的越野旅程，途中不僅要克服沒有導航只能使用指南針及部分包裹沒具體地址的窘況，還要面臨有些道路無法使用車子通行，只能透過騎馬來送快遞等問題。

實際上，起初的「騎馬送快遞」想法，只是這群中年大叔之間的玩笑話，沒想到最後竟成真，讓原本吐槽是「餿主意」的金鍾國感嘆：「只是想邊騎馬邊做綜藝節目而已」，沒想到會演變成到蒙古送快遞。

身為「運動中毒者」的金鍾國未出發前，就很擔心在蒙古要怎麼運動，更想到利用樹來健身，一旁的車太鉉則天馬行空地提議：「背著馬做深蹲吧！」無厘頭提議讓金鍾國哭笑不得。而金鍾國到了蒙古仍無時無刻把握機會運動，像發動引擎時就順便練臂力或早起去爬山，甚至一有機會待在蒙古市區，就頻上健身房。

張赫也忍不住爆料，表示金鍾國運動時一直笑的模樣很嚇人，他解釋原本以為蒙古健身房裡的器材會很陽春，「但實際用起來，有些真的效果很好，幸福就是這麼簡單」，節目更曝光金鍾國和自己的肌肉溫情喊話的片段，「在練背的時候，胸肌就會說『快點讓我練』」，深陷其中的反應讓車太鉉直呼：「這個變態，你真的結不了婚了」。

「動作戲達人」張赫曾在《推奴》、《IRIS2》、《Voice》等作品展現帥氣俐落的武打動作，這回在節目中展現與以往形象不同的面貌，首趟送快遞的過程中，他實在忍不住生理需求，只好直接在大草原上逆風解放上小便。有過經驗後，張赫自信的傳授技巧給一樣尿急的姜勳，表示因為風實在太大，所以需要角度移動，才不會滴到褲子，這一切都讓在車上等待的金鍾國，忍不住拿出手機將所有「珍貴畫面」私藏起來。

此外，張赫在節目中前空翻跳進湖裡耍帥，展現動作演員的專業實力，沒想到卻失溫冷到狂發抖，金鍾國雖然貼心幫他拿毛巾，但還是忍不住嘲笑他：「這種程度的話，是不是快要死了，他嘴唇都變紫了」，張赫則為自己的行徑感到氣惱：「我想要的畫面不是這樣的」，此話引得眾人大笑，節目中的真實互動也呈現大男人之間的可愛一面。

《快遞在蒙古蒙古》除了展現韓國歐巴的逗趣互動以及蒙古壯闊的美景外，每件快遞背後也蘊含感人故事，其中一件包裹是遠在韓國的丈夫，寄一包辣炒年糕料理包給獨自在蒙古照顧兩個小孩的太太，一問之下才知道兩人過去是在韓國相識，經常約會的時候會去吃辣炒年糕，透過包裹丈夫想要讓太太重溫過去美好的時刻。6位韓國知名男星化身快遞員橫跨一望無際的蒙古草原，拍出歡樂又溫馨的歷險實境秀《快遞在蒙古蒙古》，明（18）日起每周日晚間8點在中天綜合台播出。