藝人納豆前女友林千又昨(16日)在IG限時動態自曝被賴姓富商男友家暴，更指另一位郭男對外亂放話，疑因追不到她挾怨報復。郭男稍早接受媒體求證，他表示根本對林千又沒興趣，自己也有老婆了，很美很有氣質，並透露賴姓富商也被林千又抓傷，已去醫院驗傷，但不會反告林千又，「因為他個性很軟」。

林千又昨在IG點名郭男在外抹黑他，「說我是萬人上，跟全台北的男人都在一起過」，稍早林千又再度表示，郭男過去想追求她未果，和朋友賴男打賭賴男也會失敗，沒想到林千又最後跟賴男在一起，讓林千又覺得郭男行為是報復，據《三立新聞網》報導，郭男反駁林千又想太多，「叫她公開一下過往男友們吧，我都知道是誰，我對她沒興趣。」

林千又爆料郭男本來想追求她但失敗。（圖／翻攝自cocomademedomydream IG）

郭男強調自己早有家室，妻子漂亮又有氣質，不可能對林千又有好感，郭男也替好友賴男抱不平，稱林千又先前都靠賴男才能出國吃吃喝喝，質疑她提告主因不單純，且強調：「賴先生沒拿任何送她的包」，至於兩人起爭執的導火線為何？郭男稱不清楚，但前幾天聚會時就知道兩人已經開始吵架。

而林千又先前在IG哭訴賴姓富商男友誣賴她，一直拿她有前男友的事情做文章，事實是她從未劈腿，「你（指賴男）去找個處女，就沒有這些問題」，並後悔自己對於暴力應該要零容忍，去年就發生過類似的事，賴男送車說要讓她回台灣，她撤告後，賴男也退訂新車，「到現在什麼都沒看到」。

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