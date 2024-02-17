ALEN WILLIAMS FOR THE WIN 🔥pic.twitter.com/AbzVLVN5o8 — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 17, 2024

突破過往賽制改為4隊對抗的NBA新秀挑戰賽，傑倫隊先靠溜馬後衛梅圖林後仰跳投，以40比35闖進決賽遭遇發展聯盟球員組成的戴特勒夫隊，接著決賽換靠雷霆前鋒傑倫威廉斯的三分球，以26比13輕取對手封王，最後新秀挑戰賽MVP頒給地主菜鳥梅圖林。

今年新秀對抗賽繼續採取4強制，分為傑倫隊、塔蜜卡隊、保羅隊與戴特勒夫隊，首戰由傑倫隊出戰塔蜜卡隊，塔蜜卡隊一開賽就打出9比0，但傑倫隊隨即追上，甚至取得超前，最後就靠地主溜馬後衛梅圖林後仰跳投，以40比35獲勝，梅圖林貢獻18分。

另一場4強戰，發展聯盟球員組成的戴特勒夫隊，一開賽意外取得15比8領先，更靠去年灌籃王麥克隆接連切入得分，擴大領先到12分，不過去年狀元文班亞馬領軍的保羅隊也打出11比0追上，可是戴特勒夫隊仍靠布澤利夫跳投，以41比36擊敗保羅隊爆冷闖進決賽。

來到新秀挑戰賽最終決戰，傑倫隊決心不讓戴特勒夫隊續扮黑馬，一開賽就拉開領先差距到8分，且很快取得20比13領先，更靠鵜鶘後衛霍金斯三分球宣告聽牌，最後就靠雷霆前鋒傑倫威廉斯的三分球，終場以26比13絕殺對手，漂亮取得新秀挑戰賽冠軍。