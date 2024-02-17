長年批判俄羅斯總統普丁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日傳出在北極獄中猝死，消息震驚國際。不少俄羅斯民眾更不顧當局警告，上街舉行哀悼活動，至少100人遭到逮捕拘留。流亡歐洲的俄國作家阿庫寧則表示，「不朽的」納瓦尼對普丁形成更大威脅。

綜合BBC、CNN、《莫斯科時報》報導，俄羅斯全國各地都有民眾發起紀念活動，手持鮮花和抗議標語，走上街頭悼念納瓦尼。根據俄羅斯獨立人權監督團體OVD-Info統計，至少100位民眾在莫斯科、聖彼得堡、下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）、塔根羅格市（Taganrog）等10座城市，遭到警方逮捕拘留。

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Russian police arrest RusNews journalist Elina Kozich and Novaya Gazeta photographer Alexey Dushutin for filming crowds gathering in Syria Petersburg to protest against Navalny’s murder pic.twitter.com/e2YmeKgzyI — Visegrád 24 (@visegrad24) February 16, 2024

23歲的導遊瓦萊莉亞（Valeria）告訴法新社記者，納瓦尼是「反抗與希望的象徵，意味著俄羅斯能迎來更光明的未來。隨著他過世，這份希望似乎也死了。」

另一位參與悼念的民眾塞妮亞（Ksenia）表示：「人們竊竊私語。大家別著紅白花朵，許多人安靜地哭泣、彼此擁抱。」

The Russian prison service has announced that jailed opposition leader Alexey Navalny has died at the age of 47. Clarissa Ward reports on the attempts on his life and his arrest when he returned to Russia for the final time. pic.twitter.com/qK6SX8XvhY — Anderson Cooper 360° (@AC360) February 17, 2024

英國《獨立報》指出，47歲的納瓦尼從10多年前起，不斷揭露普丁政府的腐敗行為，在民間聲名大噪，支持者視他為俄羅斯未來的領導人，如今卻在俄國大選前一個月猝死，死因仍不明。

自我流亡歐洲的知名俄國作家阿庫寧（Boris Akunin）哀慟表示：「獨裁者（指普丁）再也無法動納瓦尼了。納瓦尼死了，成為不朽。」

阿庫寧說，遭到謀殺的納瓦尼將構成更大的威脅：「他（普丁）很可能會在國內展開一波恐怖統治行動，以消弭抗議聲浪。」