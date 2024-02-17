長年批判俄羅斯總統普丁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日傳出在北極獄中猝死，消息震驚國際。不少俄羅斯民眾更不顧當局警告，上街舉行哀悼活動，至少100人遭到逮捕拘留。流亡歐洲的俄國作家阿庫寧則表示，「不朽的」納瓦尼對普丁形成更大威脅。
綜合BBC、CNN、《莫斯科時報》報導，俄羅斯全國各地都有民眾發起紀念活動，手持鮮花和抗議標語，走上街頭悼念納瓦尼。根據俄羅斯獨立人權監督團體OVD-Info統計，至少100位民眾在莫斯科、聖彼得堡、下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）、塔根羅格市（Taganrog）等10座城市，遭到警方逮捕拘留。
23歲的導遊瓦萊莉亞（Valeria）告訴法新社記者，納瓦尼是「反抗與希望的象徵，意味著俄羅斯能迎來更光明的未來。隨著他過世，這份希望似乎也死了。」
另一位參與悼念的民眾塞妮亞（Ksenia）表示：「人們竊竊私語。大家別著紅白花朵，許多人安靜地哭泣、彼此擁抱。」
英國《獨立報》指出，47歲的納瓦尼從10多年前起，不斷揭露普丁政府的腐敗行為，在民間聲名大噪，支持者視他為俄羅斯未來的領導人，如今卻在俄國大選前一個月猝死，死因仍不明。
自我流亡歐洲的知名俄國作家阿庫寧（Boris Akunin）哀慟表示：「獨裁者（指普丁）再也無法動納瓦尼了。納瓦尼死了，成為不朽。」
阿庫寧說，遭到謀殺的納瓦尼將構成更大的威脅：「他（普丁）很可能會在國內展開一波恐怖統治行動，以消弭抗議聲浪。」
文章來源：‘Putin is a killer’: Alexei Navalny’s friends warn of ‘cover up’ after Russian critic’s death in Arctic prison
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