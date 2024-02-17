民眾黨前立委蔡壁如在2024選戰為民眾黨在台中開疆闢土，但選後卻傳出尾牙、團拜都沒被邀請，而她日前接任台中市府顧問，黨主席柯文哲就稱是「人家團隊」被視為做切割。對此，台北市議員苗博雅表示，柯文哲管理學都是從雍正王朝學來的，蔡壁如就是被分配邊疆的藩王，一來是透過蔡引薦台中市長盧秀燕的資源，二來是在黨中央有難時隨時能回來制衡。

長期嚴格監督柯文哲、被視為「柯黑」議員的苗博雅，昨（16日）在政論節目《狠狠抖內幕》表示，柯文哲的管理學是看雍正王朝學來的，從這就能看懂柯文哲要甚麼，過去皇帝若是平民出身，推翻前朝登基後第一件事就是處理功臣，柯文哲曾比自漢高祖、雍正，這兩人登基後都把功臣分封到邊疆、封為藩王，一是能為皇帝抵禦外族，二是若遭外族打敗，對皇帝也是賺到，等於是外族幫忙除掉功臣，三是若藩王對皇帝忠誠，京城一旦有難就能舉兵勤王。

苗博雅指出，以這個角度看蔡壁如就很清楚，柯文哲把她放在台中借給盧秀燕用，若黨中央有難，蔡壁如隨時可以舉兵勤王；而4年之後柯文哲與盧秀燕是敵是友還不知道，蔡壁如就是一枚活棋，柯公開喊話是希望盧秀燕不要懷疑蔡壁如，就讓蔡市政顧問接觸樁腳，把台中資源引薦給柯文哲，若柯、盧要合作能居中牽線，盧秀燕有甚麼動作也能隨時回報給柯文哲。

苗博雅直言，蔡壁如跟柯文哲共事30多年，講話、意識形態、想法跟政治手法都師出同門，因為他們就是掌門。蔡壁如現在就是柯文哲的藩王，一旦切割京城內的權力會不平衡，陳智菡掌握所有發言系統會讓柯不安，從北市府到選總統，柯文哲一直很在意團隊內權力要平衡，讓好幾顆太陽互相制衡，他才能當唯一的王，且只要柯有需要，蔡壁如會馬上出現。

時事評論員黃益中則指出，對柯來說，蔡壁如是很好的棋子，進可攻、退可守，進可保持藍白合作，退可在黨內有人太囂張時，找蔡回來壓制。民眾黨新一批權力核心希望排除蔡壁如，但蔡壁如若被激發成「總柯黑」，事情會很大條，甚麼都拿出來講柯招架不住；相反的，柯喜歡皇帝統御術、看後宮爭鬥，還怕後宮的權力壓過他，蔡壁如放到台中是做權力平衡，萬一黨內有狀況蔡還有用處。