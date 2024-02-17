台東縣政府今舉辦112學年度第2學期國民中小學校長會議。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今舉辦112學年度第2學期國民中小學校長會議。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今日舉辦112學年度第2學期國民中小學校長會議，台東縣長饒慶鈴表示，持續落實正向管教，建構讓學生安心學習的校園環境，並宣布投入1530萬元經費，在全縣國小一年級教室建置互動式護目投影觸控大螢屏，做為新生的入學禮，提升孩子數位互動學習的機會；另外，縣府也規畫與台大實驗林管理處合作，創新將SDGs生物多樣性內涵融入校園。

饒慶鈴指出，數位學習是未來趨勢，去年設置德高國小、成功國小、東清國小、豐田國中等9所國中小為重點學校，辦理研習及提供數位學習教學資源等協助，帶動區域內聯盟學校精進數位學習。113學年度更將協助全縣國小一年級班級教室建置互動式護目投影觸控大螢屏，運用數位科技讓教學更活潑多元，以互動功能提升學生學習興趣，且螢幕不反光、低藍光、不閃屏，減少低年級學童視力受影響的風險。

饒慶鈴提到，台東是山與海之間的城市，未來不僅將持續推動面山親海教育，更期盼將SDGs環境永續的理念落實在校園之中，因此，今日特別邀請台灣大學教授蔡明哲講授「營造自然正成長(Nature Positive)的校園」，並以永安國小、康樂國小及東海國中為例，談及如何提升校園中的棲地多樣性、進一步打造生物多樣性；縣府也規畫與台大實驗林管理處合作，創新將SDGs生物多樣性內涵融入校園，共同推動與自然相關的永續行動。