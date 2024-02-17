年後開工店家停業消息陸續傳出，繼北投熱海溫泉飯店、國父紀念館立德cafe83後，經營20多年的喜滿客影城西門町絕色店也宣布將在3月31日熄燈，業者透露因諸多大環境因素，在經過審慎評估後不得不做此決定，將開放會員退儲值金、團票。消息曝光讓民眾震驚，許多網友大嘆「回憶沒了！」

喜滿客影城在臉書粉專發文寫下，西門町絕色店將於3月31日結束營業，感謝影迷過去20多年來的支持及陪伴，因諸多大環境因素，經過審慎評估後，不得不沉重且遺憾地宣布結束營運。

粉專表示，在結束營業前，影城想和民眾好好道別，即日起舉辦「絕對有您、感謝相挺」的道別活動，邀請大家留下絕美印記，「說再見只是暫時的，喜滿客絕色店在這裡畫下句點，未來讓我們再用更美好的樣貌相見。」

業者開放會員退儲值金及團票，每周一至五上午11點至晚上8點及每周六、日上午9點至中午12點，可於喜滿客影城絕色店11樓辦理。