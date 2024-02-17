不少人喜歡在家擺放植物，不只能美化環境，如果放對位置，還有招財納福的效果。《搜狐網》分享住宅放花草植物的最佳4位置，能使整個家充滿活力，增加財富與福氣，甚至還可以避邪擋煞。

▎客廳

客廳是納福的主要地方，也是擺放植物首選位置，不只能美化環境，還能彰顯主人品味，可以挑選不老松、龍血樹、發財樹、虎尾蘭、平安樹，既有觀賞價值，也是風水綠植。

▎臥室

臥室是屋主的棲身之所，擺綠色植物不只能淨化空氣，助於提高睡眠品質，有效補充精力，建議放蟹爪蘭、文竹、仙人掌、玉珠簾，身體若是健康，好運也會跟著來。

▎書房

書房是讀書、工作的地方，也是家庭生活的一部分，環境保持安靜雅致，能使人心曠神怡，可以放仙人球、吊蘭、金琥、山影拳，有淨化空氣、消除靜電輻射的效果。

▎玄關

玄關是入門處到正廳間的轉折空間，通常為換鞋的緩衝地帶，是每天必經區域，對宅運大有影響，擺植物或飾品要格外小心，建議放蔓綠絨、蝴蝶蘭、富貴竹，能夠避邪擋煞、旺宅招財。