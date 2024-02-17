大陸從去年底開始在沿岸地區頻繁施放探空氣球，飛經台灣上空及周邊地區，侵擾我方領空及飛航安全，數量多時甚至高達一日8枚。國防部掌握，過去偵獲到的探空氣球，大多都是由陸地所施放，但知情人士指出，國防部近期卻秘密偵獲，部分氣球竟然是在侵擾台海的解放軍軍艦上所施放，更凸顯共軍刻意利用氣球擾台的意圖。

據了解，國防部日前透過情監偵系統，發現部分來自大陸的探空氣球，是由侵擾在台灣海峽及西南部海域演訓的軍艦上所施放。由於軍艦上施放氣球的舉動相當罕見，此舉顯示共軍刻意利用氣球擾台的意圖相當明顯。

據了解，國防部對於探空氣球的數量都有所掌握，不過針對氣球所施放的精準位置，目前仍無法證實是否為真。軍方人士也透露，近期春節連假，大陸地區的民間人士，多次由陸地上施放探空氣球、大型天燈等等，國防部對此也有所掌握，更透露，此舉無疑也造成對岸的困擾，正在查找並釐清何人所為、目的為何。

至於在艦上施放探空氣球狀況有多久，有何等意義？和在陸地上施放的探空氣球是否有所不同？國防部目前尚無正式說明回應。