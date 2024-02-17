苗栗縣頭屋鄉明德村明德社區溫馨廚房17日啟用，由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣頭屋鄉明德村明德社區溫馨廚房17日啟用，縣長鍾東錦體驗明德水庫立槳SUP運動。（謝明俊攝）

10年前由苗栗縣三義鄉在地高中學生高興等青少年創辦「溫馨廚房」，自力供餐給鄉內弱勢長輩，善心如漣漪擴散到苗栗縣、台中市、彰化縣等地，榮獲苗栗縣優良社區的頭屋鄉明德社區，經赴後龍鎮水尾社區關懷據點取經，17日正式開辦社區溫馨廚房，苗栗縣長鍾東錦、新科立委邱鎮軍及頭屋鄉長徐鑫榮到場祝福，未來將有明德國小學生與社區志工協力，為了社區長輩提供1周5日的共餐服務。

「溫馨廚房」是在2013年的夏天，由三義鄉在地高中生高興所創辦，參與服務的成員多為在地的國、高中生，因為在地服務弱勢長者的理念逐漸發酵擴散，溫馨廚房慢慢地擴展到銅鑼、公館、卓蘭等鄉鎮，以及台中、彰化等外縣市。每個溫馨廚房的運作及組成因呼應在地需求，都有些許的不同，但同樣的是志工們秉持著為他人服務的信念，利用假日時間為獨居長者烹煮熱湯，並將關懷親自送到獨居長輩的手中，溫暖長輩們的心。

苗栗縣政府與苗栗縣志願服務推廣中心從2019年9月21日開辦「苗栗溫馨廚房」試辦計畫，以家庭志工為主軸，讓爸爸媽媽帶領著孩子們一起為社區弱勢長輩服務，以實際參與志願服務，由小志工們在父母親的協助下學習削水果、裝盛水果、洗便當盒及裝盛食物。

去年榮獲苗栗縣優良社區的頭屋鄉明德社區，為了提供社區長輩更好的共餐服務，專程赴後龍鎮水尾社區的「溫馨廚房」學習後，從今年元月至2月3次試辦後，17日正式啟動明德社區溫馨廚房，未來隔鄰的明德國小小志工們將加入運作，除了協助清洗切處菜蔬等工作外，還會幫忙送餐到獨居、弱勢或行動不便長輩家中，還會為長輩量體温、血壓及長者健康關懷記錄，從小就培養小志工為社區社會盡一己之力。