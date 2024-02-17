首波清明台金機票近4萬7千個座位數，將於2／19上午9時開放訂位。(圖／金門縣政府提供)

台金空中交通春節疏運剛結束，清明期間管制航線接力登場。今年清明節有4天連假，交通部民用航空局昨(16)日宣布，自4月3日至4月8日為離島航線疏運期，台金管制航線將提供448架次，共計46906個座位數，並於2月19日上午9時起開放訂位，同時交通部民用航空局亦已要求航空公司注意訂位狀況，並視需求適時增班。

縣府提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段4月3日至5日台灣出發往金門方向，以及4月6日至8日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，縣府亦提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。