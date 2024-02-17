KC-135空中加油機

美國空軍準備測試KC-135 空中加油機隊的新自主能力，而這有助於減少機組員的工作量，並提升效率，未來甚至可能徹底無人化。此外，空軍也正設法驗證配置為無人機空中發射平台的KC-135，最快可望在今夏進行。

據《動力》（The Drive）網16日報導，美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command，AMC）司令米尼漢（Mike Minihan）周三在空軍與太空部隊學會戰爭座談會（Air & Space Forces Association Warfare Symposium）的會外會中說，自主飛行技術公司梅林（Merlin）正支援KC-135的自主專案，將與空中機動司令部和空軍裝備司令部（AFMC）合作，負責設計、整合、測試，並首度驗證KC-135上的「梅林飛行員」（Merlin Pilot），以賦予既有的加油機自主飛行能力。米尼漢說，他們將藉此檢視，機組員能做甚麼，自主系統又能做些什麼，以減輕人員的工作量。

而所謂的「梅林飛行員」是可擴增的軟體驅動自主套件，能輕易與各式飛機整合，以助將許多功能自動化。梅林以往曾在別款飛機上驗證過這系統的變體，如完整的飛行員隨選飛行能力。梅林先前宣布，將設法把部分自主功能整合到空軍的C-130「力士」型（Hercules）運輸機上，但確切進展還不清楚。

Tests Planned For KC-135s That Can Fly Themselves, Act As Drone Motherships



Pilot-optional KC-135 flights and giving them drone launching abilities are on the horizon as the USAF eyes next-generation tankers.



Story:https://t.co/BSa2uEzoj1 — The War Zone (@thewarzonewire) February 16, 2024

空中機動司令部除了為KC-135增加自主力外，仍對讓它們在飛行過程中投放大批無人機蜂群十分感興趣。事實上，米尼漢在去年外洩的備忘錄中便首度透露，司令部需要採取關鍵步驟，好為太平洋區未來可能針對中國的高端衝突做好準備。