台北燈節17日晚間將正式點燈，其中每年都會設立燈區的上海市，今年除了參訪層級降低，僅到處長等級官員來台外，也並未安排正式拜會台北市長蔣萬安的行程。對此民進黨台北市議員何孟樺就指出，今年上海訪團17日至20日來台，北市府對於行程仍舊保密到家，連議員索資都拒絕提供，質疑蔣萬安「搞黑箱的能力簡直媲美他威權時代的祖輩們」。

台北燈節主燈「城現光龍」今晚點燈，其中「友好燈區」展出16個友好城市燈飾，包含濟州特別自治道、日本大阪觀光局，以及上海團在今早已抵達台灣。其中最為外界關注的上海團，今年參訪層級降低，從去年的上海市台辦副主任，今年僅聯絡處長徐皓、秘書處長邢彤、新聞處長陳小勇等人率團來台。

北市觀傳局長王秋冬表示，上海團沒有規畫正式與蔣萬安拜會，不過，晚間市長會走訪各燈區，如果到展出的「友好燈區」且各城市代表也在，現場可能就會碰面。

對此民進黨台北市議員何孟樺質疑，北市府今年又邀請了上海訪團在2／17～2／20前來台北參訪。但去了哪裡？談了什麼？市府保密到家，把上海官員來台的行程當作國家機密一樣守護，連議員索資都拒絕提供。

何孟樺指出，去年2月台北市舉辦台灣燈會時，市府就有邀請上海訪團前來參訪，當時蔣萬安一樣拒絕提前公布任何行程。去年抨擊蔣萬安市府拒絕揭露上海訪團行程時，陸委會就曾建議過「北市府應依公開透明原則說明」，但北市府卻絲毫不檢討，持續充耳不聞。