道奇新同學大谷翔平今年球季無法投球，只剩打擊「一刀流」的情況下，他的MVP聲勢仍然很高。美國賭盤DraftKings甚至把大谷並列在第2名，與隊友貝茲（Mookie Betts）都是1賠6.5，僅輸給上季得主小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的1賠5.5。

美媒NESN分析，大谷打擊雖然厲害，但他從美聯搬到國聯，面臨隊友貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）、教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、費城人哈波（Bryce Harper）、勇士隊歐森（Matt Olson）等強力競爭者，大谷恐怕是難以留在這場爭奪戰。

美國賭盤FanDuel給予大谷的1賠9.5賠率較差，仍然是國聯第4名。專職DH（指定打擊）爭搶MVP的難度極高，大聯盟過去從沒有專職DH能夠獲選MVP，大谷在2021年成為史上首位獲選MVP的DH，但他的實際角色是「二刀流」。

大谷今年轉隊道奇，而且預計打到退役，對於美聯球星來說當然是好消息了。洋基賈吉（Aaron Judge）毫不意外成為頭號MVP熱門，去年輸給大谷的遊騎兵席格（Corey Seager）也很被看好，賈吉的競爭者是自己的新隊友索托（Juan Soto）。索托從國聯教士被賣去洋基，又碰上合約年，預期會繳出好表現，空降為美聯的強力競爭者。