新北市水利局說，三峽長福橋25日起封閉舊橋拆除改建施工期間請自三峽拱橋及八安大橋繞行兩岸，另臨時人行便橋7月開放通行，民眾若想避開車潮可善用大眾運輸。（新北市水利局提供）

新北市水利局今（17）日表示，三峽長福橋因配合「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」，本月25日起封閉舊橋拆除改建，新增左岸清水街牽引道及清水橋拓寬工程，預計2年後完工。施工期間請自三峽拱橋及八安大橋繞行兩岸，另臨時人行便橋7月開放通行，民眾若想避開車潮可善用大眾運輸。

水利局長宋德仁說，三峽河在2002年蘇拉颱風及2005年蘇迪勒颱風來襲時都曾發生溢堤，且長福橋墩柱基座出現裸露，被經濟部水利署列為優先改建橋梁，新北市為此規畫「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」辦理改建工程，預計將於2026年完工，總經費約9.19億元。

宋德仁說，工程落成後可滿足三峽河防洪標準，並創造全新地標完善在地觀光遊憩迴圈。施工期間為完善交通配套措施，交通局將配合闢建三峽國光街停車場，另增設文化路、民權街等兩處臨時大客車停車區域，舒緩在地觀光停車需求，將衝擊降至最低。

水利局提醒民眾，施工期間需自三峽拱橋及八安大橋繞行兩岸，另為方便民眾連通三峽老街及長福平面停車場，臨時人行便橋將於7月開放通行，民眾若想避開車潮可善用大眾運輸。