海南出島難海口三港全力疏運一早封頂，待渡車輛6200輛。（海口發布）

大陸央視新聞用戶端17日報導，海南省海口市交通運輸和港航管理局17日發布提示：截至17日9時，當日預約出島小車總數約2萬0200輛，已出島約5200輛，待出島約15000輛。受16日凌晨至早晨大霧影響，目前海口三港各待渡車場已飽和，在港口預計等待時間9小時以上，已建議旅客暫勿前往港口，因此延誤的船票仍然有效。上午9點，海口三港各待渡車場便已飽和，待渡車輛約6200輛，港口正全力疏運中。

澎湃新聞17日報導了部分「出島難」海南自駕遊車主的離島歸途情況，其中，16日早上6點20分，旅客黃一然和朋友開車駛入濱海大道，他們提前買好了回程船票，準備在海口新海港登船離島。在距離港口大約7公里處，等待進港車輛排起長龍，望不到頭。

15日至17日，正是瓊州海峽車客流量的返程高峰。據當地的新聞發布會介紹，春運以來，海口各港口進出島車客流量創歷史同期新高，每日出島小車數量1.8萬至2萬輛。

激增客流，加上新能源（電動）車裝載量的限定，疊加近日海上大霧，海口離島通道一度陷入擁堵。

對此，海口市交通港航局表示，將最大限度增加船舶運力供給，新海、秀英兩港開啟全部可用小車檢票通道，加快疏運效率，同時，新海港於16日增設一個新能源小車出島專班。

另一遊客陳霞離島經歷有些波折。

從重慶開車到深圳玩了兩天後，2月8日，她和丈夫進入海口，計畫環島旅行，東線去，西線回。沒想到，離島船票一票難求，只搶到一張2月26日的票。

陳霞從事金融行業，初九（2月18日）必須返工。14日，她在社交平台上看到車輛堵在離島港口的視訊，越發焦急。

當晚6點，陳霞和丈夫決定動身返程，他們從海南南部的呀諾達雨林文化旅遊區出發，一路開往海口，在夜裡11點，抵達新海港。

她原本的計畫是先排隊，再同步改簽回程票。但到凌晨3點，他們還沒到港口的第一道閘口。後來快到閘口時，有工作人員提醒他們，距發船時間超過3個小時的車輛不能進港。

陳霞沒注意到，當地交管部門此前發布的提示：出島小汽車務必先購票再到港，且務必按發船時間提前不超過3小時到港。港口工作人員和交警在港內設置查驗點，未購票和提前超過3小時到港車輛將不予安排進入通道，對故意堵塞通道行為將依法採取強制措施。

陳霞和丈夫把車退到一旁，計畫繼續搶票。但在車裡坐了一夜，兩台手機加一台平板，依舊購票未果。15日下午，他們決定先安頓下來，找了一家不到兩百元的旅館住下來，繼續想辦法。

和不少排隊等待的車主一樣，陳霞他們開的是新能源車。2023年12月6日，海南省交通運輸廳、海南海事局印發《作業指南》要求每航次載運新能源車輛數量不得超過船舶載車定額（以小車計）的10％，且總數不超過18輛，電動貨車（大客車）與電動小客車折算比例按照1：3換算，換算後數量不超過裝載總數限制。

2月15日晚上8點，陳霞請六個朋友一起上網幫忙搶票，不停刷新，終於買到一張16日下午1點半的船票。

平時只需要10分鐘的車程，又一名旅客鄭薇這次花了2小時10分鐘，才抵達鐵路南港。

今年春節，鄭薇開六座新能源車，剛好坐滿一家老小，自駕從成都到海南，目的地是三亞，海口是中轉站。

2月8日，鄭薇從晚上6點58分開始就在公眾號與小程式之間來回刷票，40分鐘後買到了出島的票。由於不確定回程日期，她同時買了2月15號和17號的票。14日收到提示海上有大霧，可能影響通航。鄭薇和家人當即決定，15號凌晨就出發離島。車一路很慢，花了兩個多小時才進入「決賽圈」，「進入待渡區，離上船的時間就近了」。此時已是早上7點，船票時間是7點18分。取好票後，鄭薇發現趕不上7點18分的船，還要排隊安檢。後來，工作人員幫她改到八點半的輪渡上。15日上午10點18分，鄭薇一家順利抵達廣東湛江徐聞北港。上了岸，她的心也落定了下來。

她說，身邊自駕的朋友，有的著急節後返工，只能購買高價機票，機票花了1萬2000人民幣，車讓家人開回去。有人讓家人留在海口等放票，也有人找拖車把車拖到湛江徐聞北港，「（拖車）現在已經六七千以上的報價，而且年後過幾天才能交車。」鄭薇說。