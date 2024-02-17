嘉市國華街、崇文街口實施「停車再開」科技執法，違規樣態。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市國華街、崇文街口實施「停車再開」科技執法，違規情形。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市國華街、崇文街口實施「停車再開」科技執法，拍攝到違規情形。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市警局籲請民眾做好「停車再開」。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國華街、崇文街口率先實施「停車再開」科技執法，經3個半月宣導，2月15日開始執法，市警局統計首日偵測到1330輛汽機車通過此路口蒐證範圍，其中有93輛汽機車未依規定停車再開，違規率7.0％，將以人工判讀後視違規情節裁罰，依車種罰鍰1800、1500、1200元。

嘉義市警察局指出，國華街、崇文街口是嘉義市無號誌易肇事路口，自2016年起會勘多次及研議改善方案，設置交通桿、反射鏡、劃設黃網線、延伸路口紅線，但仍事故頻傳。

為有效防制事故發生，於去年10月26日在該路口建置「停車再開」科技執法，到鄰近學校、里鄰發放宣導單、派警力到現場稽查及勸導，3個半月宣導期結束，2月15日起執法。

嘉市警局表示，針對93輛違規汽機車，會再人工審核檢視，查明違規事實明確及樣態嚴重，則開單舉發，籲請用路人遵守停車再開的規定（停車觀察，認為安全時，方得再開），避免發生路口碰撞事故。

依新修正《道路交通管理處罰條例》規定，汽、機車行經閃光紅燈號誌、非號誌化路口有停讓標誌、標字未停車再開，大型車可處1800元、小型車處1500元，機車可處1200元罰鍰。

嘉市警局也呼籲民眾開車行經無號誌路口，遇有「停」標誌或標線，停車1秒，觀察安全再通過，多一分用路安全保障。