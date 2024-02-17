王座受惠餐飲內需暢旺、展店及體質優化效益顯現，2023年自結合併營收創12.62億元新高、年增達37.08％，超越12億元目標。據六角財報揭露，王座前三季稅後淨利0.98億元，較前年同期虧損0.08億元大幅轉盈，每股盈餘（EPS）約5.77元，已提前改寫年度新高。

王座2024年1月自結合併營收1.08億元，雖月減12.7％、年減5.6％，仍改寫同期次高。公司表示，衰退主因去年春節落於1月、且連假長達10天，但公司旗下品牌多元、門市多位於百貨商場，受惠周年慶吸引來客人潮並帶動餐飲需求，使營收仍持穩逾億元高檔。

王座表示，今年1月餐飲內需動能持續，且各大百貨商場在節前祭出周年慶推廣活動，來客人潮帶動商場餐飲消費成長，使1月營收表現持穩高檔。在春節連假需求配合祭出消費滿額活動激勵下，對2月營收表現樂觀看待，首季旺季營運動能可期。

展望2024年，王座持續以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式建築5大策略，目標完成每年台灣新展直營店約7～8家、布局海外2～3個國家地區授權，維持海外代理門市成長2成、發展建立「橋村炸雞」台灣加盟制，配合併購策略等布局，全年營運正向可期。