長達15天的春安工作結束，金門縣警局動員警民力逾1700人次圓滿完成任務。(圖／金門縣警察局提供)

2024年農曆春節前後長達15天的「加強重要節日安全維護工作」已順利圓滿結束，依金門縣警察局統計，期間地區動員警民力達1713人次，共偵破網路賭博1件1人、查獲愷他命1件1人、取締酒後駕車3件並移送法辦者2人、取締闖紅燈45件、嚴重違規超速3件、清查旅館、民宿、日租套房及社區大樓出租處所142人次、受理舉家外出住居安全維護19件，受理保護存提款安全12件，執行成效良好。

縣警局指出，今年春節期間縣府各局處及各鄉鎮公所舉辦很多活動，吸引大批人潮參與，該局動員大批警力協助交通疏導及防竊；同時，長達7天的連續假期期間，舉家外出旅遊者亦為數不少，有鑑於此，除加強取締交通違規外，也結合轄區各行政機關與社區民力等，強化民眾舉家外出住居安全維護、保護民眾存提款及護鈔、幫助失蹤人口回家團圓等為民服務工作，並透過警局及各分局網站、廣播電台、LINE群組等持續加強宣導民眾防詐騙、防竊、防搶及交通安全等宣導，讓民眾都能平安過好年。

縣警局長陳錦文表示，感謝春安工作期間協勤民力及所有警察同仁的辛苦，因為有大家一起打拚，金門縣在交通及治安方面都能維持平穩、順暢；春安專案工作雖已結束，警方仍會持續加強地區社會治安及交通秩序維護，以營造金門美好安居的生活環境。

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