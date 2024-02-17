味全龍響應頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫，今（17日）起在球員工會認證的義賣商品平台，推出為期10天的公益競標，其中包含總教練葉君璋簽名的台灣大賽總冠軍特製紀念球、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、拿莫．伊漾及蔣少宏的台灣大賽實戰品等。

為吸引更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今年攜手味全龍，以「威弟接棒未來」為主題，參加2024台北燈節，民眾於2月17日至3月3日期間每晚5時到10時，將可在中華路一段與開封街口的B7展區看到大型威弟造型燈組。

龍隊響應公益夥伴的燈節公益活動，特別在17日中午12時到27日中午12時，推出10項具高度紀念性的品項進行公益競標，其中包含5顆台灣大賽特製紀念球，其製作以108針金色縫線交織紅色龍紋與亮金色球皮，記錄7場熱鬥的光輝戰果，呈現龍隊奪下2023年總冠軍的過程與榮耀。

此外，競標品項還包含球星劉基鴻與蔣少宏的台灣大賽實戰釘鞋、吉力吉撈．鞏冠的台灣大賽實戰球棒，以及劉基鴻與拿莫．伊漾的賽季實戰球棒；所有品項都包含球星簽名。競標所得扣除平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫捐贈偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。

味全龍推出公益拍賣，其中包含劉基鴻在台灣大賽實戰用具。（味全龍提供）