「2023新竹市國際風箏節」首度榮獲2024米蘭設計大獎（Milan Design Awards）銀獎肯定。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「2023新竹市國際風箏節」去年9月於新竹漁港登場，活動首次超過10萬人次參與，大受好評，近日更首度榮獲2024米蘭設計大獎（Milan Design Awards）銀獎肯定，一舉將國人喜愛的風箏節進一步推向國際，讓更多人認識竹市的在地魅力與特色節日。

市長高虹安表示，「2023新竹市國際風箏節」寫下2個第1的紀錄，包括第1次突破10萬人次，以及第1次榮獲國際大獎，這是屬於所有市民共同的驕傲，也謝謝來自國際的肯定。

她說，竹市是風的城市，也是海的城市，2023新竹市國際風箏節的主題為「海想來」，結合海洋元素，除了各式海洋生物意象風箏，還有以綠色環保、愛護海洋概念的地景風動裝置藝術及各種親子手作活動，推動永續環境、以行動守護海洋理念，讓參與的遊客在體驗過後，每年都想再來，重溫風箏節的美好。

產發處長許智堡表示，米蘭設計大獎是由全球創意平台BETTER FUTURE主辦，匯聚了來自世界各地創意人士，旨在表彰具有無限創意的設計作品，2024米蘭設計獎包括10個主類別及90多項的子類別，2023新竹市國際風箏節榮獲快閃與常設展覽及活動布置與設計（Pop-Ups, Display, Exhibit ＆ Set Design）銀獎殊榮，向全世界展示源自台灣、竹市的創意與靈感，頒獎典禮，預計於4月在義大利米蘭市舉辦。

去年風箏節活動展現竹市對於創新與永續的追求，活動整體設計圍繞著「風」、「海」、「科技」3大主題，從在地的海洋和漁港元素中汲取靈感，結合新竹獨有的強勁風勢與科技力，在空中創造了1個美麗的海洋世界，並有首度曝光的石斑魚、曼波魚及其他各式各樣海洋生物造型風箏。

當時在活動第1天傍晚上演的夜光風箏秀更是將民眾的熱情推上新高度，搭配LED燈的夜光風箏在夜空中閃動著耀眼奪目的炫彩光芒，展現科技城市魅力。

策展單位圓盛公司表示，去年風箏節在規畫設計上的挑戰，包含利用傳統風箏線搭配輕量級LED燈和IC程式，創造了創新的「夜光風箏」。每個夜光風箏根據電腦程序進行編程，呈現不同的表演模式，融合流體力學和技術，使其成為活動的最大亮點，此次能獲獎同感榮幸與開心，這是屬於全市民的榮耀。

產發處指出，除了數百隻風箏在空中爭奇鬥艷，風箏節同時策畫了一夜干DIY、魚拓DIY、手作魚類木雕等親子「漁」樂體驗活動，宣傳吃魚教育和保護海洋的概念，這些活動呼應了聯合國永續發展目標「SDG14海洋生態」，朝向永續海洋的願景邁進。

今年度的新竹市國際風箏節預計於9月中旬舉辦，屆時歡迎全國民眾，親臨新竹漁港感受這場風箏盛會的魅力。