丁噹將於3月9、10日在高雄音樂中心舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會。（相信音樂提供）

丁噹將於3月9、10日在高雄音樂中心舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，且龍年一開春就捎來2喜，新單曲〈最好不要再遇見你〉勢如破竹，MV上線2週，就在大年初一在YouTube破百萬點擊次數，且KTV一上架就直衝新歌排行榜。有這樣的好成績，丁噹除了感謝「師弟」Energy坤達百忙中助陣拍MV，也決定為了面對面好好謝謝歌迷支持，她將於24日元宵節，在高雄流行音樂中心輕軌側廣場舉辦唯一一場「夜遊 A Night Tour」演唱會簽票會。

丁噹上一回辦簽唱會，已是2019年《愛到不要命 Die Lovin’》專輯簽唱會，距今已4年多沒辦簽唱會，除了歌迷期待，丁噹更是興奮不已，她笑說：「此刻心情是超級期待！但另一種心情是壓力，要趕緊再瘦點！」因為難得的年假，她小小放縱自己，大啖媽媽的拿手菜紅燒肉、獅子頭，所以一開工就得面對減肥課題，才能在簽唱會、演唱會上保持最佳狀態。

平常工作繁忙，丁噹終於有時間在家陪家人，也當「媽媽的寶貝」，此次過年，丁噹在媽媽送她紅色系枕套被套催婚前，她先送自己一套紅內褲、紅內衣，自嘲「招桃花呀！每一年都來拜月老，每一年都還沒脫單，擔心月老都要被我煩」；也因為照顧爸爸變得小忙碌，由於父親後背長了一顆瘤卻一直沒有就醫，直到丁噹回家陪他去看醫生，才做了小手術，目前正在復原中，這次情人節和爸爸一起度過。

她說：「所以今年過年跟父親一起住，還記得上一次跟父親一起住是17歲離家前了，那時候跟父親還住在同一個房間裡，所以這一次跟父親再一起住，已經時隔25年了，每天起床都會幫他做早餐，一起去買菜做飯，吃晚飯一起去散步。」也難得情人節和爸爸一起度過，兩人手牽手散步，平凡的陪伴卻是最幸福的一刻。