2024台北燈節「龍躍光城」17日晚間開展，從捷運西門站一路走到北門站，沿途共123座燈組。以台北市為主場的中華職棒味全龍隊，吉祥物「威弟」大型燈組也會在B7亮相；2月24日元宵節當天傍晚，威弟本尊更將現身會場，發送小紅包。

頂新和德文教基金會今年攜手味全龍，以「威弟接棒未來」為主題，參與2024台北燈節。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會2017年起透過「接棒未來」公益計劃，協助各級棒球推廣，希望透過群眾力量，陪伴孩子們擊出逆轉人生的全壘打。

另外，味全龍復出推手魏應充的粉專、頂新和德文教基金會、味全龍共同舉辦活動，還有捐款抽獎，有機會抽到郭天信、拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠、劉時豪、李凱威、張泰山等球星簽名球。

味全龍並自17日起，在球員工會認證的義賣商品平台，推出為期10天的公益競標，包括總教練葉君璋簽名的台灣大賽特製紀念球，還有吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻及蔣少宏的台灣大賽實戰品等。