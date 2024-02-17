教育部已宣布，3月起依照各校意願開放高中試辦「身心調適假」，請假應以半日或1日為單位，1學期以3天為限。國教署於17日再說明，全國共有40所高中有意願進行試辦，這項制度最快於113學年度新學期開始實施。

國教署表示，為了讓「身心調適假」制度順利推行，已研訂相關試辦計畫及注意事項(草案)，於112年9月至12月間再召開7次諮詢會議，蒐整相關團體代表及人員實務意見，並自113年3月起依各校意願開放高級中等學校試辦，截至113年2月16日計40校有意願進行試辦。

有關學生請「身心調適假」，國教署提到，目前規畫依學校所定請假流程辦理，每次請假應以半日或1日為單位，1學期以3日為限，並應出具家長或實際照顧者同意之證明。定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

國教署指出，學生請身心調適假之資訊，學校權責單位應定期（例如每星期、每兩星期或每月）彙整提供給輔導處（室）參考。透過前開規劃，讓身心調適成為正當的請假事由，有助於協助學生更覺察自己的心理狀況，也有助於促使教師、家長重視與覺察學生的心理狀況與需求。

國教署強調，教育部後續將就學校試辦經驗，訂定相關配套措施，並透過多元方式強化宣導，最快於113學年度實施。