陸籍快艇日前於金門禁止水域越界捕撈，拒檢導致船隻翻覆，船上4名大陸漁民中2人不治。對此，前總統馬英九今表示，這類事件難免會發生，應該依法秉公處理，並批我方與陸方不對話，要怎麼解決問題呢？

馬英九今參加華僑救國聯合總會113年新春團拜，就2名陸漁民溺斃一事表示，這類事件在海上難免會發生，應該依法秉公處理。

媒體追問，是否覺得兩岸關係要比之前更加嚴重？馬英九說，最大問題就是我們的政府與大陸不對話，這是非常不可想像的事情。雙方有這麼多的利益關係，不對話怎麼解決問題呢？