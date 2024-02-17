一名34歲男子過去無慢性病史，因突發性左側肢體無力被送往急診，量測血壓時，收縮壓竟飆到170mmHg（正常值為120mmHg），經診斷為急性腦中風。醫師表示，該患者就醫時，當下唯一看得出的風險就是「過重」，其體重逼近100公斤，即使年紀很輕，仍可能發生中風的情況，藉此來提醒維持健康體重的重要性。

醫學中心急診部主治醫師在臉書專頁「急診男爸one」發文表示，該男子被評估為急性腦中風後，立馬照會神經內科醫師進行救治，但在施打血栓溶解劑前，需量測體重來計算藥物劑量，而該患者逼近100公斤，BMI值算起來為34，已落在中度肥胖範疇，在此情況下，年紀輕卻有高血壓又中風，一切也都說得通了。

醫師進一步提到，肥胖是現代文明病，無論年紀老少都可能會過重或肥胖，而體重過重與肥胖，都是許多慢性疾病的高風險因子，包含高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、惡性腫瘤等。

也因此，體重管理相當重要，醫師就指出，根據世界衛生組織建議，可利用身體質量指數（BMI）來衡量肥胖的程度，公式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。若BMI介於24～27就是體重過重；介於27～30為輕度肥胖；介於30～35為中度肥胖；超過35就屬於重度肥胖。

另外，國建署曾提醒，腦中風的危險因子中，除了高血壓、高血脂、糖尿病、心律不整外，約5分之1的中風患者有肥胖的問題，建議BMI維持在18 ~ 24之間，以及腰圍方面，男性應小於90公分、女性小於80公分。此外，維持規律運動、均衡飲食、戒菸與少飲酒等，都有助遠離腦中風的威脅與傷害。