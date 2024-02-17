美加旅行社（年代旅遊）風波延燒，被交通部觀光署勒令停業3月，後續將由觀光數協助消費者辦理申訴、理賠等事宜。許多已報名的旅行團的民眾擔心拿不回欠款，紛紛在網上求救「怎麼辦」，律師呂俊杰就提醒消費者，旅行社應該都有履約保證的保險公司，如果在出團前，旅行社就倒閉，可以向保險公司請求賠償旅費。

觀光署調查發現，年代旅遊在外欠款破千萬元，認定其財務顯有困難，已無法提供履約服務，勒令停業3個月，2月至4月有報名該旅行社的旅客為430人，依照「國外旅遊定型化契約」規定，業者不只要全額退款，還要視出發日賠償違約金。

「現在應該要如何處理？」，有不少已經付團費報名民眾在網上求助，深怕年代旅被勒令停業後擺爛拿不回已付團費，立勤國際法律事務所合署律師呂俊杰就提醒民眾，旅行社應該都有履約保證的保險公司，如果在出團前，旅行社就倒閉，可以向保險公司請求賠償旅費。

呂俊杰也提醒民眾若是出團後才發生旅行社倒閉，雖然民眾可以繼續旅程，之後再向保險公司來求償，但恐怕已經敗興而歸，因此民眾在報名旅行團時，除非旅行社能讓消費者安心，否則消費者可能要檢視相關契約條款，若有疑慮，需視情況解除旅遊契約。