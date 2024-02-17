台灣和印度政府16日透過視訊簽署勞務合作備忘錄（MOU），後續換文後即正式完成締約。民眾黨立委林國成認為，逃跑移工8萬多人沒解決，8萬人留在這裡，又要引進10萬人，管理不當的東西，又要嫁禍給台勞，對台灣勞工不公平。行政院長陳建仁表示，會審慎來做，印度移工在各國都評價為高品質移工的來源國，但台灣有一些政治意識的人誤會說引進人數是多少，其實不論人數或是產業別，都是台灣來決定的，希望大家不要汙名化印度勞工。

陳建仁與行政院副院長鄭文燦等官員今天上午拜會民眾黨團，立委黃國昌、黃珊珊、林國成、吳春城、林國成、陳昭姿、張啓楷等人出席交換意見。黃珊珊提及，行政院終於終於核定台北市淨零碳排自治條例，2022月6月北市議會通過送到中央，這段時間將近一年多、快2年，將來的行政院不應該有黨派之爭，不應該擺這麼久。

針對台灣與印度簽移工MOU議題，林國成批評，都已經簽完，但是卻「漸進式騙老百姓」，勞工很恐慌，逃跑移工8萬多人沒解決，8萬人留在這裡，又要引進10萬人，管理不當的東西，又要嫁禍給台勞，對台灣勞工不公平，本勞可以做的，還是請政院考量不要搶他們的飯碗，勞工現在都心慌慌，請陳建仁定奪考慮台灣勞工生存問題。

張啓楷表示，自己關心NCC的問題，競選廣告蔡英文把鑰匙給賴清德，不知道NCC人事案，那把鑰匙誰手上？賴清德還是蔡英文手上，法律上是院長要提，拜託提專業、中立的，讓NCC功能回來，這也跟大仁哥最後歷史定位很重要。

陳昭姿表示，目前最關心的是食安的部分，當有些地方檢出有發現，但衛福部次長不當指責或質疑，真相釐清前是很不好的示範，希望陳建仁可以某個程度約束，初步報告還有疑點，還在等待最後報告，要安民眾的心，另外，衛福部要舉行公聽會，竟然把他們長期努力的代理孕母，放到第二階段執行，當作爭議性問題，2月27日衛福部舉行公聽會議程，她錯愕、不滿意，讓陳建仁了解。

吳春城提出，世代和諧、政黨和解、兩岸和平，民眾黨不是來亂的，選舉都結束了，民眾黨主席柯文哲天天被出征、天天黑柯，他認為這是有結構性、有計畫性，背後有「毀柯」計畫，希望行政院長各方面要節制，不然製造太多政治仇恨，「三和」都做不到。

陳建仁說，下星期如果經過朝野協商20日要做食安相關報告時，會對食安問題對大家做總結報告，好像提案是要8年來的食安狀況，政院會努力做相關分析、報告。23日以後的總質詢，也會更詳細報告施政的方針跟施政成果，如果有講不清楚或不了解的地方，可以當場質詢他，需要我們認真說明的會說明。

陳建仁指出，今天來拜會立法正副院長以及各黨團，大家都有共識，選舉是一時的，但國家建設發展是永久的，剛剛都講，世代要和諧、政黨要和解、兩岸要和平；他自己的理念，請上主讓他作為愛與和平的工具，在兩岸部分一直秉持健康永續的交流，希望能民主對話、和平對等方式進行，兩岸交流需要兩岸一起努力，未來也會朝這方向儘量釋出善意進行。此外，台海的和平穩定是全球各國的利益，不是只有兩岸問題，這方面也會繼續努力。

陳建仁並表示，政黨的和解相當重要，剛才拜會其他政黨以及院長副院長都談到，如果不能團結一致、政黨不能和解，共同為福國利民方案進行的話，台灣是沒有很好的未來。三和的部分本來就是政府的目標，台灣不能再因為藍綠或是政黨分裂的方式，都不適合台灣的現況。

陳建仁也強調，雖然內閣叫做看守內閣，但在未來3個月一定是戰戰兢兢全力做好福國利民相關方案，讓下一任的內閣有很好的承接。

陳建仁指出，淨零碳排的問題，確實很努力要把台北市的地方自治條例早點通過，但當時有很多考慮到罰則的問題，是遲來的正義，怎麼樣在未來執行面繼續努力會持續發展。至於食安部分，下禮拜如果大院做出決議，會來立法院報告。針對代理孕母部分，過去開過國民審議委員會，有一個很好的決議，但是在立法上拖了一段時間，衛福部要開公聽會的部分會再了解一下。

針對移工問題，陳建仁回應，台灣的本地勞工可以做、願意做的事情當然會優先，但是在移工部分比如長照、建築業、3K產業，因為願意從事的國人比較少，會認真來做。關於印度部分，其實印度移工在各國都評價為高品質移工的來源國，包過德國、義大利、中東、日本、韓國等都有跟印度簽署移工相關契約，但台灣有一些政治意識的人誤會說引進人數是多少，其實不論人數或是產業別，都是台灣來決定的，也希望大家不要汙名化印度勞工，印度勞工品質相當高，全世界都有共識，會審慎來做，針對國內不願意擔任或比較少人數的會來做。

陳提到，NCC部分，就是要以專業為導向，而且公正方式來進行，黃國昌過去對這方面很多質詢，民眾黨去年也問到很多NCC的問題，這部分會審慎考慮最佳的人選，會有更多的深入討論跟人才的選拔。