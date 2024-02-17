因應年後大量就業需求，台中市府勞工局在農曆年後，擴大辦理「富市台中 就業成功」徵才活動，從2月16日至29日山海屯城區，平日天天皆有徵才活動，總計超過25場次，邀請50家業者參與，將釋出超過1300個職缺，其中國內知名金屬傢俱製造業者，更開出月薪近10萬元，徵求廚房檯面安裝專員，求職者務必把握良機。

勞工局長林淑媛表示，因應年後求職潮，市長盧秀燕相當關心及重視市民就業狀況，因此在春節後天天辦理徵才活動，2月份舉辦「富市台中 就業成功」徵才活動，超過25場次、邀集50家次廠商、釋出超過1300個職缺。

徵才廠商包含國內金屬傢俱「興立富實業」，徵求廚房檯面安裝專員，依學經歷及證照，提供上看10萬元月薪，另外機電消防廠商「國霖機電」，也開出上看5萬元的電梯保養員職缺，光學器材製造商「大立光電」，則釋出4萬5000元徵求品管員，求職民眾務必把握面試機會。

台中市就業服務處表示，2月23日在北屯區公所辦理北屯區廠商聯合徵才，提供230個職缺；2月26日在梧棲區公所辦理梧大龍地區暨台中港關連產業園區廠商聯合徵才，提供500個職缺。歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參加，詳情可至「台中市就業服務處」官網（https://gov.tw/XJo）查詢，或電洽台中市就業服務處04-22289111分機36100洽詢。