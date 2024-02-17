美國成人網站「Too Timid」分享調查報告，統計各國人一生擁有的性伴侶數量，而在46個國家裡面的冠軍竟是土耳其，共有14.5名性伴侶；台灣則是平均6.6位性伴侶，比香港3.7人和大陸3人都還要高，讓網友好奇詢問「大家是拉低還拉高平均的人？」

一名網友近日在PTT上分享，最近在網路論壇《Reddit》上看到外國網友分享美國成人網站「Too Timid」的調查報告，統計世上46個不同國家，每人擁有的「性伴侶人數」的平均值。結果性伴侶最多的前5名為土耳其（14.5人）、澳洲（13.3人）、紐西蘭（13.2人）、冰島(13人）以及南非（12.5人）

而亞洲地區的冠軍為日本，每人平均擁有10.2位性伴侶，是世界排行第17名；台灣排第35名，每人平均有6.6位性伴侶；香港則是第43名，平均有3.7位性伴侶；大陸則是45名，每人平均僅3名性伴侶。讓原PO很好奇「大家究竟是拉低還是拉高了台灣的平均值？」

貼文引起網友討論，「有經驗的人感覺比較願意填，這樣平均就會拉高」、「台灣連這都M型化」、「正常大學期間就累計4-5個了，所以不難吧」、「哭哭，只交過3個，不過這很極端，有看過每天都帶不同性伴侶回家的，也有看到母胎單身的人」、「對不起我拉低平均」。