立法院開議在即，國民黨過往雖有黨政研討會議，但本屆為了促進經驗傳承，並發揮即戰力，黨主席朱立倫特別委請中央政策會與國民黨立院黨團共同合作，訂於24日至26日在花蓮舉行研討共識營。

國民黨強調，往例每會期開議，中央政策會都會舉行黨政研討會議，確認優先法案與民眾關切時事等事項；這次因為立委換屆，為了讓國民黨團發揮即戰力，並強化團隊精神，朱立倫特別委請中央政策會與國民黨立院黨團共同合作辦理共識營。

國民黨表示，共識營重要行程包括2月24日晚間團結晚會、2月25日上午邀請韓國瑜院長致詞、智庫報告優先法案、政策會主講立法院攻防，朱立倫也將親臨現場主持共識營，下午並安排意見交換、各委員會分組討論等。

國民黨指出，朱立倫主席在多次的場合都特別強調，立院黨團要做國民黨籍縣市首長的最強後盾，每一個縣市在中央都有 54位的立法委員，任何一個縣市的問題、縣市民的問題，都是國民黨立院黨團的問題。

國民黨說，特別是民進黨政府近期「失政」頻傳，豬肉檢出瘦肉精之食安問題與赴陸旅行團停招等種種爭議，嚴重傷害台灣人民權益，更期盼能透過本次共識營，除增進委員之間的情誼與默契，並能讓立委迅速就戰鬥位置，以最強大的監督力量制衡民進黨政府，守護台灣人民的福祉。