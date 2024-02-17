男獨攀「南三段」失聯靠狼煙、帽子尋獲 今直升機接下山

36歲王姓男山友日前獨自攀爬「南三段」遲遲未歸失聯，親友擔心發生意外報案。南投縣消防局15、16日接連出動搜救人員前往，藉著狼煙與帽子等線索，成功於16日近中午尋獲迷路王男，因其身體虛弱、行走不便，先於無雙部落紮營，17日上午再出動直升機救援下山，送醫後無大礙。

南投縣消防局於15日中午約12時接獲報案，稱王姓男子獨攀南三段，10日從丹大林道入山，預計14日由郡大林道下山卻遲遲未歸、失聯，直至15日中午12時皆無音訊，擔心發生意外而報案請求救援。為爭取救援時效，南投縣消防局15日派遣信義及玉山分隊共4名消防員並出動直升機接載至無雙部落，再步行至失聯處搜尋，並於16日上午再派遣第二梯次共3名警消及4名義消由郡大林道登山口入山搜索。

藉著賴姓山友向消防局回報曾於15日傍晚在營地下方溪谷方向看到狼煙，加上搜救人員16日上午8時於下山途經41K處撿到疑似失聯者掉落的帽子，搜救人員下切溪谷搜尋，終於在16日上午11時42分尋獲迷路的王男。

36歲王姓男山友日前獨自攀爬「南三段」遲遲未歸失聯，搜救人員16日依靠狼煙與帽子等線索尋獲迷路王男，並輪流背負、攙扶王男前往無雙部落紮營。（南投縣消防局提供／潘虹恩台中傳真）

鑒於王男已迷途2天，身體十分虛弱，行走不便，經搜救人員協助下，16日晚間先於無雙部落紮營休息，17日上午再出動直升機協助載運下山。南投縣消防局表示，直升機上午10時33分自台中起飛前往無雙部落，11時許抵達接載患者與4名搜救人員，並於11時27分降落同富停機坪，將患者送往竹秀醫院檢查，無大礙，

南投縣消防局呼籲民眾，獨攀危險性高，如發生意外時無人接應傷亡難測，易造成社會成本增加及搜救人員疲於奔命，若萬一發生意外時，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。