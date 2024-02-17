民進黨宜蘭縣黨部今天（17日）舉行新春團拜，前代理縣長陳金德指出，宜蘭縣有12鄉鎮市，除了三星鄉代會主席陳世玉明確表態選鄉長外，還有11名鄉鎮市長人選，要大家盡快表達參選意願，提早產出候選人。至於4月13日員山選區議員補選，民進黨為避免發生分裂危機，原定22日公布人選，可能會推遲公布。

民進黨在宜蘭縣區域立委選舉勝出，由縣議員陳俊宇當選立委，也讓今天團拜氣氛熱烈，黨員互道恭喜；但陳俊宇轉戰立委後，員山選區議員出缺，綠營前鄉代藍萬義、正國會祕書長李建興女兒李姿婷2人競爭最劇，綠營恐鬧分裂危機。

綠營人士指出，員山議員有2席，藍綠各有1席空間，現在議員雖然是國民黨籍黃浴沂，但補選卻是國民黨或無黨籍都有機會勝出，民進黨內無分裂本錢。據悉黨內已完成民調，但在誤差範圍內，黨內將持續協調，原定2月22日公布人選，可能會因協調而延後公布。

除了近期的議員補選外，民進黨內也開始布局2026選舉，陳金德指出，員山補選或未來的縣長選舉，大家都可以表達，過程中會有競爭，但互相退讓一步總是能解決所有紛爭；大家都不讓步，雖然還是可以解決，但過程中可能讓黨受傷。

陳金德說，一個團體都要補充新血、栽培年輕人，也要讓年輕人有參與政治的信心；除了陳世玉說要選三星鄉長外，還有11名鄉鎮市長，大家「趕緊講！」讓候選人提早產出，在今年底就先各就各位開始布局。

陳俊宇表示，2024年能打贏立委選戰，是宜蘭人再一次展現團結的力量，這也是大家共同的勝利；2026年是再次贏回宜蘭的關鍵，一定要事前部署，在每個鄉鎮市找出適當人選，不只鄉鎮市長，議會也要拚過半，爭取議會龍頭寶座，最重要的是縣長選舉一定要團結一致，共同相挺，贏回宜蘭人的期待與光榮。