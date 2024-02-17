台灣和印度政府16日透過視訊簽署勞務合作備忘錄（MOU），國民黨立委徐巧芯對此痛批民進黨，「跟你山盟海誓說不會開放印度移工，不過是五十多天的事，一選上就變臉」。

外交部指出，我國與印度為強化雙邊勞務合作關係，歷經多年協商，雙方將依據條約締結相關規定與程序完成換文及後續作業，並儘速召開工作層級會議，討論未來我國開放行業類別與數額、印度移工來源地區、聘僱資格及招募方式等執行方式。

徐巧芯對此在臉書寫下，早在2024大選前，就有傳聞勞動部要跟印度簽訂MOU，引進印度移工，當時還有民間團體到凱道抗議。她直言，不管是不是傳說中的「十萬大軍」，打算引進移工是事實，但當時勞動部不僅不承認，還大聲的說那些都是「假訊息」。結果選完沒多久，賴清德都還沒上任，過了一個年就突然「啪！簽了！」

「有沒有當年萊豬進口的既視感？」徐巧芯批評，與其當時遮遮掩掩，比如及早討論相關的配套措施，包含如何維持社會的穩定、不影響國人的工作權益，才是這些日子以來該跟社會坦承並且好好溝通的，「而不是用騙的！」