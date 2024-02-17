爆發丟包旅客爭議的年代旅遊（美加國際旅行社），總經理林大鈞日前出面強調會負起責任，不料隨即神隱兩天。美加國際16日遭觀光署勒令停業3個月，林大鈞也在同日向旅行業品保協會發出聲明，坦承財務困難，「無法對旅客負起賠償責任及出團責任」。

一紙聲明坦承沒錢，年代旅遊遭品保協會出會。（品保協會提供）

這份聲明17日曝光，林大鈞於16日向品保表示沒錢，無法履行賠償或出團責任，等於兩手一攤，把爛攤子丟出來。據了解，觀光署在越南堅江省旅遊局發布調查報告後，已對年代旅遊失去耐心，16日祭出停業重罰，此舉也斷了林大鈞最後一搏的念頭。

旅行社一旦遭停業，不僅直接面臨消費者求償，航空公司、海外地接社等合作對象為求自保，也會關閉窗口。年代旅遊無法營業，未來3個月幾乎不會有收入，想靠接團業務撐過去的希望頓時破滅，才會直接訴諸品保。

品保協會表示，即日起將美加國際旅行社公告出會，有關旅客後續權益保障，品保也公布理賠方式，相關申請書將陸續在官網公告，旅客也可電話詢問。