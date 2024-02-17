教育部體育署持續補助各縣市打造優質全民運動環境，宜蘭縣全民運動館於17日舉行開工動土典禮，由體育署房瑞文副署長及宜蘭縣林姿妙縣長出席，共同為工程祈福平安順利，該館預計於114年10月完工，提供當地民眾更友善、優質及安全的運動場館。

近年來受到全球健康意識興起，國民運動風氣日益興盛，為了滿足民眾運動健身的需求，並提供國民擁有友善安全的運動環境與設施，體育署自 110 年起推動「充實全民運動環境計畫」，總計核定補助各縣市政府興建21座全民運動館，讓各縣市居民都能有就近運動健身場所。

宜蘭縣位於台灣東北岸，屬季風氣候區，每年秋冬之際，受到東北季風影響、夏季氣溫增高，對流雨旺盛，加上西高東低地形，導致宜蘭縣全年雨日超過200天，民眾於戶外進行體育活動常受限。本次興建的宜蘭縣全民運動館為地上二層樓之鋼構建築物，並規劃設計多項運動設施，包括多功能運動場、健身房、瑜珈教室、街舞教室、桌球教室、飛輪教室、環形跑道等，適合各年齡層的運動需求，不論晴天或雨天，都能享受優質運動資源機會。

體育署房瑞文副署長表示，宜蘭縣全民運動館完工後，豐富的設施能充分照顧各年齡層、滿足各種運動需求，相信會成為當地居民運動的首選，屆時希望大家能呼朋引伴，就近投入運動，共同享受健康人生。