民眾黨主席柯文哲（右）今到花蓮出席不分區立委林憶君（左）花蓮服務處揭牌，要深耕東部。（王志偉攝）

民眾黨主席柯文哲今到花蓮出席不分區立委林憶君花蓮服務處揭牌儀式，針對外界認為民眾黨大選後積極在各地佈局，挖藍營牆角，基層選舉也不會缺席等，柯文哲說，不只藍營，「我們全都要挖」，未來有議員、民代也有中央民意代表，可形成一條龍服務模式。

林億君表示，上任一個月，柯主席重視花台民眾的權益，雖是自己是新手上路，但經過黨內前輩、主席都「戰鬥式訓練」，很快就在花蓮成立服務處，提供花蓮民眾最需要協助的最佳選擇，未來立法院跟地方團隊將為大家做出更好的服務，串連台東、花蓮議員，群策群力一起努力，要讓民眾黨深耕東部。

柯文哲致詞表示，從基層的里長、鄉代及議員到立委，完整的服務模式，代表民眾黨一步一步在紮根，林憶君負責花東地區選民服務，花東雖然人數還是少，希望透過一步一步的努力，也能帶給台灣新的政治跟文化，帶來更好的服務，是民眾黨目標，今天花蓮跨出這一大步。

因柯文哲才剛到台東拜會，他在台東說將為2年後縣市長及鄉鎮長布局，媒體追問，是否也找台東縣長饒慶鈴加入民眾黨？柯文哲說，沒有聽到這消息，饒慶鈴是國民黨的，拜會饒縣長聊很多，包括台東面臨農產外銷問題，過去很多外銷因為兩岸關係不好，農產品外銷被擋住，另一問題就是花東地區，因缺乏護理人員，很多醫院有病床但沒辦法開放，討論一些他當縣長每天遇到的問題。

至於民眾黨是否推派林億君參選花蓮縣長，柯文哲說，現階段是先做好服務再說，兩年後的事兩年後再煩惱。