True resilience 👏



After having his right leg amputated from a boating accident in 2022, ECU sophomore @ParkerByrd11 makes his collegiate debut. #BiggerThanBaseball



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pic.twitter.com/fDndERGtAT — MLB (@MLB) February 17, 2024

美國大學運動員帕克（Parker Byrd）譜寫NCAA大學聯賽的歷史，他因為滑水意外而失去右腳，成為史上首位穿戴義肢在棒球一級聯賽上陣的球員。帕克代表東卡羅來納大學棒球隊（海盜隊），他第8局出場代打，現場觀眾起立喝采，他的家人也在場邊觀戰，最後帕克獲得四壞保送，海盜隊16比2大獲全勝。

帕克在2022年7月與朋友滑水時跌落水裡，他的朋友平安爬回船上，但是帕克的繩子卡到船的螺旋槳，帕克右腳被撞傷。45天之內接受22次手術，右腳肌肉因為缺乏血流壞死，不得不切除。帕克的母親當時在臉書求大家集氣，希望帕克至少能保住膝部以上的右腿。

海盜隊總教練高文（Cliff Godwin）賽後說：「這是漫長的路程，也是我做為總教練以來最自豪的時刻，令人情緒激昂。主審告訴我，他做這行超過17年，這是他見證過最酷的時刻，他和我當時都落淚了。」帕克上壘之後換了代跑。

賽後帕克開心地說：「我想等個快速球來打，結果都是變化球。我對這個機會充滿感激，現場的觀眾，我的家人、教練、隊友，大家都相信我，言語無法形容我現在的感受。」帕克受傷前是北卡前25名的新秀，原本有機會進入小聯盟打拚。大聯盟有3位現役投手來自該大學。