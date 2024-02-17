于子育（右）在《非殺人小說》中和隋棠（左）為舊識，多年後再度重逢。（八大提供）

隋棠在《非殺人小說》的關鍵死因將被揭開。（八大提供）

于子育在《非殺人小說》中飾演柯叔元妻子，在鄰居眼裡溫柔賢淑，然而劇情一路開展，于子育和舊識隋棠多年重逢卻引來殺機。當時兩人在拍攝這場「動作戲」時，為了讓肢體互動看起來更逼真，導演柯貞年試了好幾種表演方式，包括肌肉線條、情緒上的流動等，于子育：「棠棠表現很專業，臉還一度脹紅。」她也表現出像真的使勁全力，「其實我是掐了自己的手。」

這場高難度的動作戲，讓她腰痠背痛了3天，後來發現身體支撐的點都是瘀青。這場戲是發生在劉冠廷和隋棠一夜情後，于子育笑說，本來躺在地上的劉冠廷，在等她們走戲時還忍不住爬起來分享自己的表演經驗。她先前在《她和她的她》飾演腹黑謝師母，遭網友謾罵，于媽媽還因此受到驚嚇，她笑說：「這次有先跟媽媽報備，但我認為網友、觀眾是很理智的，了解這是戲劇表演。」

于子育說當初收到劇本就一口氣看完，「我整個人從床上跳起來，劇情發展太shock了！」嚇得她那個晚上在家裡走來走去，久久無法入睡，也很感謝製作人找她演出。

《非殺人小說》18日（週日）晚間八點在八大戲劇台播出最終回，晚間九點在八大電視官方臉書將祭出獨家彩蛋。