入選多倫多國際影展、權威影評網站「爛番茄」新鮮度高分認證的全新心理驚悚鉅獻《親愛的愛莉絲，由《歌喉讚》「童顏女神」安娜坎卓克，攜手《洛基》英國電影學院獎得主烏米馬薩庫共同對抗恐怖情人！故事敘述人生勝利組的愛莉絲擁有穩定的事業、一群閨密和一個貼心男友，看似美滿的生活卻從愛莉絲小心翼翼的舉動透露出不安，男友賽門對她的控制似乎超出了合理範圍，究竟愛莉絲能否在朋友的幫助下找回自己的生活。

安娜坎卓克透露《親愛的愛莉絲》開拍時自己剛擺脫一段痛苦的長期關係，當時的男友態度丕變，不只疏遠她、外遇還充滿敵意「我對自己沒有轉身就走感到很丟臉。你很難辨識自己正處於虐待之中，因為沒有軌跡可循。」，「我一遍又一遍放棄自我，確實有些東西從我身上被偷走了，我仍在試著找回來。」她將自己過往的經驗帶進片中，希望《親愛的愛莉絲》能成為一個觀眾反思的契機，隨時注意自己是否身處精神虐待或有毒的關係。

《親愛的愛莉絲》憑藉堅強卡司陣容與好口碑入選多倫多國際影展，並於當地盛大首映。在訪談中安娜坎卓克透露這次影展活動期間曾受困電梯之中，幸而獲加拿大消防員營救，才從電梯頂端爬出來逃過一劫，導演瑪麗奈伊在一旁說真想付錢觀看，坎卓克順勢接梗說：「她就喜歡看我受苦」；導演則開玩笑回答：「所以她才在電影裡」，引起現場一陣笑聲。《親愛的愛莉絲》3月8日 全台上映。