樂天球團昨(16日)公布「Rakuten Girls 2024年首波團員異動」，除了原本傳出將跳槽到味全龍的林襄，證實離開樂天女孩之外，另一位人氣成員張語芯也確定離去，她除了發文向粉絲道別，也道出選擇離開的原因。

張語芯在沉澱一整晚後，於社群發文向所有粉絲正式道別，她表示收到來自各方關心的訊息，一度難過到哭了好幾遍，不過相信未來還是有機會能再次聚首，她指出從Lamigo到樂天桃猿，共待了9年時間，相當榮幸參與到很多重要時刻，包括Lamigo兩連霸、三連霸、冠軍遊街、陳金鋒引退等，這些回憶都會成為這輩子最驕傲時刻，未來更能驕傲與小孩分享「你媽媽我曾是樂天女孩」。

張語芯指出主要是對人生有所規劃才決定離開，並沒有任何外在原因，希望所有人不要隨便揣測，也希望所有人能夠給予祝福與支持，相信一切都是最好安排，接著允諾「以後只要有時間我會常常回去看球的」。

對此，網友紛紛留言給予祝福﹕「祝福未來的日子，持續發光發熱」、「謝謝妳多年的對樂天的付出，祝妳未來一切順利」、「可惜以後球場看不到小公主了」、「辛苦了，祝福語芯未來有更好的人生規劃」。