林千又昨(16日)在IG踢爆被賴姓富商男友家暴、闖入住家，雙方各說各話，被她點名的賴男好友郭男，稍早否認曾追求林千又失敗，並轟：「林千又就是要錢而已，一直覺得我在擋她財路！」女方稍早受訪再度回應自己有賺錢能力，月薪100萬，家境也不貧窮，根本不需要靠外人賺錢。

據《三立新聞網》報導，郭男稍早受訪，表示賴男和林千又交往期間幾乎都是男方刷卡出錢，反問如果只是做代購怎麼可能常常出國玩樂，批評林千又「就是要錢」。對此，林千又稍早回應自己原生家庭狀況不差，父母開公司50幾年，不缺錢，加上她月薪高達百萬，更不可能狂討錢。

林千又發文批評賴姓富商男友。（圖／翻攝自cocomademedomydream IG）

林千又說，如果自己只是為了錢才跟賴男交往，早就開口要房子、車子當禮物了，但她都沒有，並駁斥當第三者，自己為此一度逃到美國去，也澄清做代購本來就賺不少，她的信用卡上限有300萬台幣，有時請賴男先幫她刷，自己也會匯貨款給賴先生，以上她所說的都有匯款明細可證明。

林千又昨突然曬出自己雙手傷疤照和家中被弄亂照片，指控賴男家暴，更指賴男先前一直拿她過往攻擊她，如果想要一個乾淨無暇的女友，倒不如去找處女，並表示交男朋友不犯法，她也沒有背叛過賴男，「但這段期間他不斷要拿過去我跟誰在一起過，來踐踏我，說我很髒」，令她身心俱疲，後悔去年心軟撤告。

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