中國大陸去年底爆發一波呼吸道疫情，尤其黴漿菌盛行，因此我國自去年11月26日起針對陸港澳入境旅客鼓勵採檢，隨著大陸疫情趨緩，該措施已在昨天（16）正式退場。疾管署統計，總計採檢622人，其中381件陽性，檢出病毒以流感病毒、新冠病毒為最大宗，而黴漿菌只有4件。

我國自去年11月26日起，在台北、桃園、台中及高雄共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施，陸港澳入境旅客可主動洽機場檢疫人員評估「自願性配合」採集鼻咽檢體採檢，檢驗項目包括17種病毒和4種細菌。

疾管署15日宣布，由於大陸南北方類流感就診率今年1月初達高峰後，已連續4周下降，流感以外的呼吸道病原體也呈現低度流行，因此自16日起取消入境採檢措施，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

疾管署發言人羅一鈞表示，該措施共計採檢622人，其中241件陰性、381件陽性，陽性個案分別檢出流感、新冠肺炎、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒、一般冠狀病毒、肺炎黴漿菌、人類間質病毒、人類呼吸道融合病毒等8種病原，其中以流感病毒240件占大宗，新冠病毒82件次之。

陽性個案中，有14人同時檢出2種以上病原，其中1人同時檢出腺病毒、人類呼吸道融合病毒和鼻病毒。至於當時外界最擔心在國內大流行的肺炎黴漿菌，機場採檢措施實施近3個月以來，僅檢出4件陽性個案。