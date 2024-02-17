基隆市消防局長向永財16日遭媒體爆料疑有婚外情，並刊出多張和一名女子貼臉親吻等親密動作的合照，基隆市長謝國樑17日上午才受訪表示該案本周末會有結論，沒想到同日向永財就宣布辭職，目前職缺由消防局副局長翁藝瑛暫為代理。基市府表示，感謝向永財於工作崗位上的付出與努力，基隆市消防局會持續為市民的生命財產安全把關。

16日向永財遭媒體爆料有小三，並貼出多張與一名女子的親密合照，記者當時詢問向永財與該女關係，向永財回應，該女是社團協會的人，她是普通的朋友，也不是什麼小三。謝國樑則回應，每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定，有收到相關訊息，會請當事人說明清楚，給他一個機會。

而事過一日後，今日上午謝國樑出席與體育選手交流餐敘，被問到向永財案後續是否調整職務？謝僅表示，目前還在了解當中，如何處理，這個周末完就會有結論。

沒想到在今日下午，基市府就透過媒體群組發布向永財主動請辭的消息。基市府指出，向永財主動宣布請辭消防局長一職，職務將由副局長暫代。

基市府表示，感謝向永財局長這段期間於工作崗位上的付出與努力，基隆市消防局會持續為市民的生命財產安全把關。未來，基隆市政府也會朝讓民眾安心、永續生活的目標繼續邁進。

向永財在1981年擔任消防員，曾任消防分隊長、科長和大隊長職務，去年4月升任局長時，曾遭議員質疑專業問題，因其未受過薦升簡任官訓練；昨日又遭媒體爆料疑似有婚外情，今日火速請辭止血，成為謝市府首位上任不滿一年就丟官的消防局長。