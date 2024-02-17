彰化地檢署2021年10月底偵破虛設水公司詐領發票獎金案，逮捕曾姓主嫌等12人到案，其中曾姓主嫌日前被彰化地方法院依涉及《組織犯罪條例》等罪，判應執行有期徒刑4年6月，並沒收約1322萬元不法所得，全案可上訴。

2019年間，中區國稅局接獲民眾檢舉，許多超商常有特定人士不定時持多張中獎發票兌獎。國稅人員展開清查，赫然發現台中市1家公司的加水站開出1元至10元等小金額的統一發票中獎率異常偏高，懷疑有不法情事，遂向檢調單舉發。

檢方查出，綽號「阿斌」、「大胖」的男子曾育斌，自2016年11月間起，招募成員後，發起、主持、指揮統一發票獎金詐領集團，為詐領發票獎金，陸續主導成立心安水資源公司、心安水資源沙鹿分公司、水元素加水站公司、水平方加水站公司、水多多加水站公司。

該集團自2016年11月、12月份發票起至2019年7月、8月份發票止，以每2個月為1期（即配合發票期別，合計17期），申購大量小額二聯式收銀機發票，且皆無銷貨事實。

每次單月25日開獎後，該集團成員在華杰公司（曾育斌擔任負責人）對獎並裁剪取出中獎之空白發票，接續登打虛開不實的小額銷貨內容，再由集團成員持該不實中獎發票領獎，使不知情的代辦人員陷於錯誤，發給發票獎金或提供兌換等值之商品。

曾男詐領發票獎金集團所涉發票詐欺案共17期，不實虛開中獎發票共兌獎5萬8886張，實際詐欺所得金額合計1547萬6200元。該案經財政部賦稅署提出告訴及財政部中區國稅局告發後，由彰化縣警局和美警分局報請彰化地檢署偵查及起訴。

曾男雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然法官認為本案之發起組織犯罪的刑度為最輕本刑3年以上有期徒之罪，且犯罪時間長達34個月，審酌曾男已婚、有1個9歲子女，目前從事送貨司機工作等情況，依涉《組織犯罪條例》等罪，判應執行有期徒刑4年6月。