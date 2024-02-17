總統當選人賴清德 2017 年任行政院長時推動雙語政策，迄今爭議與批評不斷，《親子天下》於17日發表最新調查結果，全國實施雙語課程的公立國中小校數，從 2020 年 328 校到今年增加到 2011 校，占比已達 6 成，但其中8成縣市認為，師資不足仍是最大挑戰，同時也有超過2成縣市反饋第一線教師反對這起教育政策，可見尚有諸多難題有待克服。

《親子天下》於 2023 年 12 月 20 日至 28 日發放網路問卷至 22 縣市教育局處，共回收 22 份有效樣本，回收率為 100％。

根據統計，全國全國已有2011所國中小校實施雙語課程，約占總校數 6 成，其中像是嘉義市、台南市、高雄市已實現「校校有雙語」，無論國中或國小階段，雙語公校數占比皆為 100％。

《親子天下》表示，在22 縣市中，9 縣市教育局處還為遽增的雙語公校數，由上而下規畫「分級制度」，如將學校實施雙語教育的廣度和深度，分為 A、B、C 或初、中、高3級。

《親子天下》進一步提到，各縣市分級方式也不一致，最多縣市按雙語授課時數占比區隔，如基隆市的作法是實施時數達總上課時數9分之1，列為「雙語啟航學校」，達6分之1列「雙語遠航學校」，達3分之1則屬 「雙語領航學校」。 又如新竹市將「在任何領域實施雙語課程，且每年至少辦1次全校性雙語活動」的學校，認定為最基礎的「雙語揚帆學校」。

至於執行過程當中的最大問題，《親子天下》指出，77％縣市點名「本國師資不足」；約 23％強調「第一線教師反對政策」。還有 31％縣市反映「中央補助經費不足」，期待教育部國教署挹注更多經費，幫助各縣市擴充雙語校數。